そこで決めるか、外すか――「自分が決定機を決めていれば、違った試合になった」伊東純也が悔やんだ１シーン。アメリカに０−２で完敗
森保ジャパンが現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。ベストメンバーを組んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えて臨み、０−２で完敗した。
日本は序盤にチャンスを作るも先制できずにいると、30分にアレックス・センデハスに被弾。さらに三笘薫、鎌田大地、南野拓実を投入した直後の65分、フォラリン・バロガンに追加点を浴びた。
この日もノーゴールで終わったなか、特に痛かったのが、35分の決定機逸だ。ショートカウンターから、鈴木唯人が斜めのラストパスを供給。伊東純也がペナルティエリア内で反応してシュートを放ったが、GKの正面に飛んでしまった。
伊東は試合後のインタビューで「上手く守備がハマらなくて難しい試合になった。自分が前半の決定機を決めていれば、また違った試合になったと思う。ちょっと悔しい思いがある」と口にした。
今季から再びベルギーの強豪ヘンクでプレーする伊東は、足の状態が万全ではなかった。この点に関しては、「今日フルでできたし、良くなっているとは思うので、ここからどんどんコンディションを上げていきたい」と伝えた。
アメリカ遠征で突きつけられた課題を、それぞれのクラブでの活動を経て、来月のパラグアイ戦とブラジル戦で改善できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決めたかった…伊東純也の痛恨決定機逸
