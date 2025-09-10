埼玉県民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキング！ 2位「和戸」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女4万9356人を対象に「街の幸福度（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度（駅）ランキング2025＜埼玉県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021年〜2025年の累積（一部2019年・2020年を含む）をもとに集計しています。
本記事では、埼玉県民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキングを紹介します。
居住者が幸福を感じる理由として挙げたコメントには「自分の思い描いた人生を歩み、地域や私を取り巻く人々に一目置かれて生きている。やりたいことは多くやってきた」「普通に食べられて寝るところがあり健康なのが幸せ」といった声が寄せられ、日常の安定と家族との関係が幸福感の源となっている様子がうかがえます。
居住者からは「一緒に食事をして、挨拶を交わす家族がいる。辛いときに話せる友人がいる。働きたいと思える、働ける環境がある」「健康であること。自分のやりたいことを今自分で決めて自分で実施できているから」など、家族や自己実現にまつわる前向きな声が多く寄せられました。住みやすさと将来への期待感が、5年連続1位という評価に結びついています。
2位：和戸（東武伊勢崎線）／評点73.3／偏差値74.5和戸駅は、南埼玉郡宮代町に位置し、自然や歴史と調和した地域にあります。駅舎はレトロな趣があり、東北道や圏央道にも近く、交通利便性の高さも魅力です。2028年度にはコミュニティー施設を併設した小学校の開設も予定されており、将来的な発展が期待されています。
1位：越谷レイクタウン（JR武蔵野線）／評点74.3／偏差値77.4越谷レイクタウン駅は、越谷市に位置し、日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」が集客や交流の拠点としてにぎわいを見せる地域です。開放的な水辺空間を生かした自然との調和が街の景観を形成し、地域住民の愛着にもつながっています。
居住者からは「一緒に食事をして、挨拶を交わす家族がいる。辛いときに話せる友人がいる。働きたいと思える、働ける環境がある」「健康であること。自分のやりたいことを今自分で決めて自分で実施できているから」など、家族や自己実現にまつわる前向きな声が多く寄せられました。住みやすさと将来への期待感が、5年連続1位という評価に結びついています。
