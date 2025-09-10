８月２８日、山形県米沢市の公立高校の女子トイレで小型カメラが見つかった件は、警察にカメラが回収されて以降、今のところ目立った進展はありません。

米沢市の公立高校女性用トイレ盗撮問題は今後どうなる？SDカード記録タイプとみられるカメラに映っている"もの"がポイントに

警察は学校内で行われた盗撮の疑いがあるとして調べを進めているということですが・・・事件として扱うかも含めて全く動きがない状態で、９月１０日時点でも「何も言えることはない」としています。

なぜなのでしょうか。そして、カメラとはどのようなものだったのでしょうか。

ＴＵＹが取材を続けると、設置されていたカメラのことが少しわかってきました。関係者によると、設置されていた小型カメラはＳＤカードに記録するタイプとみられるというのです。

もしこれが事実なら、カメラには設置した者の姿が映っている可能性は十分にあります。

■”学校”でカメラが見つかることの意味は

８月２８日、山形県米沢市の公立高校の女性用トイレに小型カメラが設置してあるのが見つかっていたことがわかりました。警察がカメラを回収し盗撮が目的だったとみて調べています。

関係者に話を聞くと、カメラがどのような機能を持ち、何が映っていたのかは警察の分析待ちだとして、「今後は慎重に物事を進めたい」としています。

慎重にとはどういう意味かを聞いたところ、「学校という空間で起きたことであり第三者の介入がゼロではないものの、基本的には・・・」という主旨の話をし、複雑な様子を見せました。

今回の件は、全国の学校でも時折発生している「盗撮事件」になってしまうのでしょうか。

■複数のカメラがトイレに

県によりますと、８月２８日の午後１時半ごろに、米沢市の公立高校の女性用トイレに小型カメラが設置してあるのが見つかりました。

授業後の清掃の時間に２階の女性用トイレを清掃していた生徒と担当の教員が小型カメラを見つけたため、その後学校内を調べたところ、３階の女性用トイレにもカメラが設置されているのを見つけたということです。

カメラはそれぞれのトイレにひとつずつ、あわせて２つ見つかっています。

■すぐに警察がカメラを回収、分析へ

すぐに高校が警察に通報し、かけつけた警察がカメラを回収し内容を確認しているということで、発見時に録画状態だったかなど詳しいことはわかっていませんが、警察は盗撮目的だったとみて調べているということです。

学校は、その日のうちに生徒や保護者にカメラが設置してあったことを伝え注意を呼びかけるとともに、県高校教育課にも報告しました。

小型カメラが見つかった高校では、８月末に文化祭が開かれましたが、予定に変更はなく実施されたということです。ただし関係者による警戒の強化を行うなどの対策が取られたといいます。

■今後の動き、そのポイントは

警察はＴＵＹの取材に対し、「学校からの通報を受け相談を受けていることは事実」としたものの、「事件として扱うかもわからない状態では何も言えない」としていて、具体的なことを明かしておらず、その姿勢は９月１０日の段階でも変わっていません。

関係者によると、カメラが見つかったのは「新学期がはじまり学校に生徒が通っていた中のこと。生徒の動揺を第一に考え、生徒にはいち早く状況を説明した」と、その日のうちに生徒に概要を説明しています。

また保護者に対しては学校からの携帯用連絡アプリを使い文書で状況を説明・通知したとしました。

関係者は、事件になるかならないかという点に関しては、「まずはカメラの中身が問題。何が映っていたかで大きく変わる」と話しました。仮に盗撮とみられる画像や映像が保存されていて、被害者が特定されるようなら警察が事件として扱う可能性を示唆した形です。

■カメラはＳＤカード記録型

そうした状況の中で飛び込んできた情報。関係者によると、カメラはＳＤカードに記録するタイプとみられるということです。仮にこのカメラが録画状態だったとするなら、何らかの映像が録画されていた可能性は十分にあり、カメラを設置する際の犯人の顔や体の一部が映っている可能性もあります。

また、仮に被害者が分からなかったとしても、今は撮影だけで事件として扱うことが可能です。記録されていたものが性的な映像だとするならば「性的姿態等撮影」という罪に問われる可能性も十分にあるのです。

どんなカメラだったかなどを警察に聞いたところ、「コメントなし」とのことで、こちらについても内容を明かさない姿勢です。

今回の件が今後どのような進展を見せるのか、学校という場所なだけに関係者は慎重に動いている印象です。