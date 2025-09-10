¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µÞÍî¡×¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼Êü½Ð¤Î²ÄÇ½À¡¡º£¥ª¥Õ¡ÈFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¡É³ÍÆÀ¤Ç³°Ìî¿Øºþ¿·¤«¡¡¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢
T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òº£¥ª¥Õ¤ËÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¼éÈ÷¡Ä¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇËèÆü½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìî¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ°¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¤Ç¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¥Ï¥Ã¥¹¥ëÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÏºÆ·ÀÌó¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢¾ÍèÀ¡¢¤½¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð»þ¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Ç¯¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½ü¤¤¤Æ¤¢¤È2Ç¯¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬º£Åß¤ËÈà¤òÊü½Ð¤·¡¢Êä¶¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢10·î¤Ë33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë³°Ìî¼ê¤òº£¥ª¥Õ¤ËÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³°Ìî¿Ø¤òºþ¿·¤¹¤ë¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òË¾¤à¤À¤í¤¦¡£28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹â³Û¤ÊÊó½·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÀ¾³¤´ß¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸«Êý¤À¡×¤È¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ°¤¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]