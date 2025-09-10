「榮倉奈々ワールドだ」榮倉奈々のプライベート？ 満喫ショットに「美人過ぎ」「綺麗すぎる」絶賛の声続出
俳優の榮倉奈々さんは9月9日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる写真を公開しました。
【写真】榮倉奈々の満喫ショット
「かっこいいっす」投稿に写真を10枚載せている榮倉さん。サングラスを掛けたラフなスタイルや、黒いドレスを着用した姿、キャップをかぶった姿など、さまざまなファッションを見せています。仕事やプライベートを過ごした際の写真でしょう。おいしそうなカキやかき氷の写真もあります。
コメントでは、「奈々ちゃん素敵」「いつも美味しそうっ」「笑顔が素敵」「奈々ちゃんの笑顔大好き」「とても素敵です！これからも素晴らしい投稿を続けてください」「かっこいいっす」「榮倉奈々ワールドだ」「美人過ぎ」「綺麗すぎる」「奈々ちゃん全然変わらず可愛らしい女性ですね」と、絶賛の声が多数寄せられました。
夏満喫ファッション8月28日にもプライベートと思われる写真を多数公開していた榮倉さん。この時は、夏らしい涼しそうな格好をしていました。透き通る白い肌と圧巻のスタイルが素晴らしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
