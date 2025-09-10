2025年9月4日、東京世界陸上、公開練習での桐生祥秀（右）、井上直紀 写真／森田直樹/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

リレー主将に選ばれた桐生祥秀

9月13日に開幕する「東京2025世界陸上」。ホスト国となる日本は38種目で全80名の代表選手を発表した。そのなかでも最も注目を浴びている種目のひとつが男子4×100mリレーだ。

個人代表の桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・アブデル・ハキーム（東レ）、鵜澤飛羽（JAL）らに加えて、大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）、胗田大輝（東洋大）、清水空跳（星稜高）がリレーメンバーとして代表に選出された。

短距離担当の信岡沙希重コーチが「金メダルも目指せる」と話すほどのメンバーが揃った。なかでも「軸になる」と絶大な信頼を寄せているのが、過去に何度もリレーで快走を見せてきた桐生と日本選手権200mで3連覇中の鵜澤だ。

「桐生選手は3走のスペシャリスト。鵜澤選手は個人の200mがあるので、バトンパスの負担が少ないアンカーがメインになってきます」と信岡コーチ。3走・桐生、4走・鵜澤をベースに様々な組み合わせのなかから“ベストオーダー”を探っていく考えだ。

16歳の清水が選ばれたこともあり、リレーメンバーの年齢差は大きくなっている。そのなかで桐生がリレーの主将に任命された。

「今回はほとんど代表でバトンパスをやったことがない選手がいますし、シャイな子も多い」と桐生は言うが、仲間の声をまとめてコーチ陣に届けるなど、リレーチームをまとめている。

本番に向けては、「個人としては久々なので、今年のレースの最高峰を出せれば、しっかりラウンドを踏んでいけると思います。リレーは（メダル獲得）タイムが年によって全然違うので、任された走順を全力でしっかりやる。自国開催だからこそ、メダル獲得がもっともっと大事かなと思います」と熱い思いを口にした。

アンカー候補は鵜澤飛羽

桐生とともに4×100mリレーの軸として期待されているのが鵜澤飛羽（JAL）だ。昨年のパリ五輪はバトンをつなぐ機会はなく、チームも5位とメダルに届かなかった。「昨年は悔しい思いをしましたし、今年は走るつもりで準備してきました」と鵜澤。本人は200mで「ファイナル進出」を目標に掲げており、200m予選、同準決勝、同決勝、4×100mリレー予選、同決勝と“5日連続のレース”を想定して、トレーニングを取り組んできたという。

「レースが続く日程ですが、そのための準備もしてきました。リレーは人数が多いので、誰が走ってもおかしくない。一人ひとりが最大のパフォーマンスを発揮できるところはどこなのか。誰と（バトンパスを）やれば、良い動きができるのか。みんなで考えつつ、共有しています」

5月の世界リレーは予選で3走を務めた鵜澤だが、今回はアンカー候補に名前が挙がる。大学1年の関東インカレ100mで左ハムストリングスを肉離れしてからは、出力をコントロールしてきたが、「昨年まで直線は不安があったんですけど、今年はありません。スピードを上げられる感覚をつかんでいます」と世界の猛者たちと直線で真っ向勝負するつもりだ。

「桐生さんからバトンを受け取れるのは自分のなかで安心感がありますし、100mの選手にも劣らないスピードを持っていると思うので4走は適任かな。自分の走りでメダルの色が変わってくる。全力で走って、金メダルを獲得して、会場のみんなでワイワイしたい」

鵜澤は“歓喜のゴール”を明確にイメージしている様子だった。

100m代表を逃した胗田大輝はリレーに懸ける

今回の男子4×100mリレーメンバーでは異例ともいえる男女混合4×400mリレーでのエントリーとなった胗田大輝（東洋大）もキーパーソンになるだろう。100mは日本選手権の予選で失格となったが、アジア選手権を連覇するなど、実力は申し分ない。

ギリギリまで目指した個人代表には届かなかったが、Athlete Night Games in FUKUIの予選で追い風参考ながら9秒93（＋3.3）を叩き出して、決勝では10秒00（＋0.3）をマークしている。

最終的にリレー代表に滑り込んだ胗田は、「ないものだと思ったものが呼んでもらえたので、素直にうれしいです。全員が納得できる選ばれ方ではないと自分自身わかっているので、その分は自分の走り、パフォーマンスで示すしかない。100mを走れば、日本記録を出せるんじゃないかというレベルまで状態を戻して、本番を迎えたいと思います」と話していた。

パリ五輪は予選で2走を任されるも、決勝はメンバーから外れる“悔しさ”を味わった。しかも個人代表を逃しているだけに、4×100mリレーに懸ける思いは誰よりも強いだろう。

「僕自身の言動でチームの雰囲気を良くできるように心がけていきたい。僕自身は一番いい色のメダルを目指していますし、それを達成できるチームだと思っています」と胗田。本番は1走か2走でバトンをつなぐことになるのだろうか。

直近2回の世界陸上で100m決勝に進出しているサニブラウン・アブデル・ハキーム（東レ）も「痛みなく順調にトレーニングができている」（信岡コーチ）という。なお5月に行われた世界リレー決勝（4位）では大上直起（青森県庁）が1走、井上直紀（早大）が4走を担当。サニブラウンは予選を1走で出場している。また清水空跳（星稜高）はジャパンが採用しているアンダーハンドパスが不慣れなこともあり、「1走がいいかな」と話していた。はたして日本はどんなオーダーで世界と勝負していくのか。

“大きな夢”をつかむために、信岡コーチは、「本番でしっかり日本記録を出すこと。タイムとしては37秒30を目標にしていますし、現実可能なラインだと思っています」と話している。

直近8回の世界大会における（銅）メダル獲得の最高タイムがドーハ世界陸上で日本が3位に入ったときの37秒43。これは現在のアジア記録＆日本記録になる。このタイムを上回れば、メダルには手が届くという計算だ。

「あとは他チームの状況次第でメダルの色が変わってくる。直近8回の世界大会で優勝タイムが37秒30を上回ったのは2大会だけなので、そこを目指していくことを共有しています」（信岡コーチ）

男子4×100mリレーは予選が9月20日（20時25分）、決勝は大会最終日の21日（21時20分）に行われる。3大会ぶりのメダル、そして悲願の世界一へ。“待望の瞬間”を見逃すな。

筆者：酒井 政人