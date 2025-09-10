【サウンド×アクション 叫ぶ！ウルトラマンオメガ】 9月20日 発売予定 価格：3,960円

バンダイは、アクションフィギュア「サウンド×アクション 叫ぶ！ウルトラマンオメガ」を9月20日に発売する。価格は3,960円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンオメガ」に登場する巨人「ウルトラマンオメガ」をサウンドと全身フル可動のフィギュアが融合した「サウンド×アクション」シリーズで立体化したもの。

背中のボタンを押すと音声が順番に鳴り、番組劇中の印象的なセリフから、掛け声や必殺技音、カラータイマー音などの効果音まで、全40種類以上のサウンドが発動する。

全高約180mmサイズのフィギュアに、全22ヵ所の可動ポイントを内蔵し、劇中の様々なアクションを表現することができる。そして、頭部のオメガスラッガーは取り外しが可能。

使用電池：ボタン電池(LR41)×2個（付属）

※セットされている電池はテスト用です。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京