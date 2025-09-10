東京都の「エアコン補助金」が“8万円”に上がったと聞きました。年金暮らしの親でも申請できますか？

東京都のエアコン購入補助金が「8万円」に！その内容とは？

東京都は2025年8月30日から、熱中症予防の観点から高齢者・障害者世帯を対象としたエアコン購入補助制度を強化し、最大8万円に引き上げました。さらに「東京ゼロエミポイント」と組み合わせることで、購入時の負担をより軽減できる仕組みです。

対象となる家庭が新品エアコンを設置する場合、販売店での購入時に最大8万円が値引きされ、さらに東京ゼロエミポイントとして1万円分のポイントが付与されます。これにより、実質約9万円相当の支援が受けられ、高齢者世帯にとっては非常に魅力的な制度です。

東京都がこの制度を導入した背景には、熱中症による高齢者の救急搬送や死亡例が増えている現実があります。特に単身高齢者や年金暮らしで収入が限られている方は、電気代や設置費用を気にしてエアコン導入をためらうケースが多く、命を守るための支援として大幅な拡充が行われました。



対象者は？年金暮らしの親も申請できる？

「年金で生活している親も対象になるのか？」という疑問について、制度の条件を確認してみましょう。東京都の発表によれば、主な対象は以下のとおりです。



・東京都内に在住していること

・世帯に65歳以上の高齢者、または障害者が含まれていること

・自宅にエアコンが設置されていない、または故障して使用できないこと

つまり、年金だけで生活しているかどうかは条件に含まれておらず、収入制限も設けられていません。年齢や生活状況が条件に合致していれば、年金暮らしの親でも申請可能です。

ただし、申請要件の細部は市区町村や販売店によって異なる場合があります。「要介護認定を受けている場合に優先される」などの追加条件が設けられているケースもあるため、購入予定の販売店や居住する自治体窓口で確認することをおすすめします。



申請のポイントと注意点

申請手続きは難しそうに思えますが、実際には販売店が代行してくれる仕組みが一般的です。対象の販売店でエアコンを購入する際に「東京都の補助金を使いたい」と伝えれば、必要書類の作成や提出をサポートしてもらえるため、手間は大幅に省けます。

申請に必要な書類の例は以下のとおりです。



・本人確認書類（健康保険証や運転免許証など）

・購入・設置費用の領収書

・65歳以上であることを証明できる書類

・設置前後の写真（エアコンがなかったこと、または故障していたことを示す）

注意点としては、補助金の制度には予算枠が設けられており、予算に達し次第終了する先着順であることです。特に夏前は申請が集中するため、早めの行動が重要です。また、中古エアコンの購入やネット通販での購入は対象外となる場合が多いため、補助金対応の販売店を利用する必要があります。



まとめ

東京都のエアコン補助金は、最大8万円に拡充され、熱中症から高齢者を守るための心強い制度となりました。対象は東京都在住で65歳以上、または障害者がいる世帯であり、年金暮らしであっても条件を満たせば問題なく利用できます。

申請は販売店を通じて行えるため、手続きの負担はそれほど大きくありません。ただし、予算がなくなれば受付終了となるため、早めの確認と準備が安心です。年金で暮らす親世代にとって、生活費の負担を抑えつつ安全に夏を過ごすための貴重なチャンスです。対象になりそうな場合は、ぜひ利用を検討してみてください。



出典

東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業 「東京ゼロエミポイント」による支援を拡充します！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー