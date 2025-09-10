タレント原幹恵（38）が、9日深夜放送のTBS系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0時1分）にゲスト出演。夫のある発言にクレームを付けた。

この日は「語って発散令和のストレス会談」と題し、ゲストの芸能人妻が夫から言われてイラッとした“禁断のひと言”についてトークを展開。7月に一般男性との結婚を発表したばかりの原は「ワンちゃんを元々飼っていて。旦那さんとも犬好きが高じてお付き合いすることになって」と笑顔で語った。

愛犬の世話についても「犬がおトイレしたあとは必ずおしりを拭くんです。ちょっと気になるじゃないですか」と説明。一方で「毎回毎回ちゃんと拭くんですけど、なぜか毎回毎回『おしり拭いた？』って聞くんです」と夫から必ず「おしり拭いた？」と確認されることにいらだっている様子で、「当たり前にやっていることを再度聞いてくるこのストレスはヤバいです」と訴えた。原は「おしり拭いたに決まってるじゃん！みたいな。口癖のように言ってくるから」と腹を立てた。

掃除についても「『ソファの下も掃除機かけた？』とか。これも当たり前にやってるに決まってんじゃん！って思っちゃうんですけど」と不満をぶちまけると、共演のフリーアナ中村仁美は「これ今後ヤバいよ」と心配していた。