ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は９日（日本時間１０日）に傘下３Ａオクラホマシティーの一員としてジャイアンツ傘下３Ａのサクラメント戦に先発し、４回２／３を投げ、３安打３失点、８三振５四死球だった。打者２２人に９０球で、フォーシームの最速は１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。メジャー移籍後最速だった。１００マイル（約１６０・９キロ）超のフォーシームは６球、平均球速９９・６マイル（約１６０・３キロ）だった。

４回まではほぼ完ぺきだった。初回、先頭メックラーの４球目に１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマーク。１００マイル超えは３月１９日のカブス戦以来だ。６球目で二ゴロに打ち取った。２番打者の初球も１００・４マイル（約１６１・６キロ）を記録し。２球目で二ゴロに打ち取った。３番打者の初球も１００マイル（約１６０・９キロ）を計測し、カウント２―２から９９・４マイル（約１６０キロ）のフォーシームで空振り三振。３Ａの登板５戦目で初めて初回を無失点で終えた。１０球中、５球が９９・３マイル（約１５９・８キロ）超で、ロバーツ監督が課題に挙げていた球速が復活した。

２回は一死後、５番の右打者の４球目に最速の１００・６マイルをマーク。二死後に暴投で走者を二塁に進めるが、無失点。アウト３つは全て三振で奪った。３回は一死後、二塁打を許したが得点は許さなかった。４回も２三振を奪い三者凡退。

しかし、５回に先頭打者をストレートの四球で歩かせると安打、四球で無死満塁。一ゴロ、中犠飛、左二塁打で３点を失った。二死二塁で死球を与えたところで交代が告げられた。目安の５回を投げ切ることができなかった。

米スポーツサイトのファビアン・アルダーヤ記者は自身のＸ（旧ツイッター）で、この日のフォーシームの平均球速は９９・６マイルで年平均の９６マイル（約１５４・５キロ）から３・６マイル（約５・８キロ）アップしたことを速報した。球速アップは朗報だが、突然の制球難は今後の課題になりそうだ。