BOYNEXTDOOR、日本2ndシングル『BOYLIFE』がプラチナ認定獲得！海外アーティスト唯一の快挙も

BOYNEXTDOORが日本シングルで「プラチナ」記録を追加した。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOT

9月10日、日本レコード協会の発表によると、BOYNEXTDOORの日本2ndシングル『BOYLIFE』は25万枚以上を出荷し、9月基準でゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得した。

日本レコード協会は、シングルおよびアルバムの累積出荷量に応じて、毎月ゴールド（10万枚以上）、プラチナ（25万枚以上）、ダブルプラチナ（50万枚以上）、トリプルプラチナ（75万枚以上）、ミリオン（100万枚以上）などのゴールドディスク認定を授与している。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

これによりBOYNEXTDOORは、昨年7月に発売した日本デビューシングル『AND,』に続き、日本でのリリース作品で2作連続「プラチナ」を獲得した。『AND,』はデビュー作でありながら、発売当月に25万枚を超える出荷量を記録し注目を集めた。

『BOYLIFE』はオリコン集計で発売初週に約34万6000枚を売り上げ、「週間シングルランキング」と「週間合算シングルランキング」（集計期間：8月18日〜24日）で1位を独占した。今年、日本でアルバムをリリースした海外アーティストの中で、初週に30万枚以上を売り上げ「週間シングルランキング」1位に輝いたのはBOYNEXTDOORだけだ。

『BOYLIFE』は青春の愛と大胆な自信を表現したアルバムで、誰もが共感できる歌詞で気軽に楽しめる作品となっている。日本オリジナルのタイトル曲『Count To Love』は、恋人同士のリアルな感情を“数字を数える姿”にたとえた楽曲で、爽快な雰囲気が魅力だ。テサンが制作に参加し、グループの個性をさらに加えた。

また、BOYNEXTDOORはバレーボール男子世界選手権2025のグローバルアンバサダーとして、9月12日にフィリピン・マニラのSMモール・オブ・アジア・アリーナで行われる開幕式のフィナーレステージを飾る予定だ。国際バレーボール連盟（FIVB）が主催する大会で、韓国の歌手がアンバサダーに任命されたのはBOYNEXTDOORが初めてで、その人気を証明した。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。