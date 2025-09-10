「6年間収入ゼロ」EVERGLOW、ミア＆イロン脱退を経て4人体制へ…新事務所で再スタート

ガールズグループEVERGLOWが、CHXXTAカンパニーと新たに専属契約を結んだ。

【話題】「6年間の収益はゼロ」元EVERGLOWメンバーが暴露

9月10日、CHXXTAカンパニーは「EVERGLOWは6人から4人体制となり、新たな旅を共に歩む」と発表し「デビュー当時から独創的な音楽性とパフォーマンスで愛されてきた」EVERGLOWのグローバルな可能性をさらに輝かせられるよう、全面的に支援していく」とコメントした。

EVERGLOWは2019年のデビュー以来『Bon Bon Chocolat』『Adios』『DUN DUN』『LA DI DA』などのヒット曲を次々とリリースし、唯一無二のコンセプトで韓国国内外のファンから熱い支持を受け、グローバルファンダムを基盤に、K-POPを代表するガールズグループとして確かな存在感を示している。

（写真＝CHXXTAカンパニー）EVERGLOW

EVERGLOWとの新たな歩みを知らせたCHXXTAカンパニーは、クロスオーバーグループ「CraZel」が所属する事務所で、アーティストIP、グローバル公演コンテンツ企画・制作、ワールドツアーマネジメントなど、幅広い音楽関連事業を展開している。

EVERGLOWのメンバー・シヒョンは「私たちならではのカラーとエネルギーを自由に表現できるよう、さまざまな音楽活動を準備中です。これまで待っていてくれた国内外のファンの皆さんに感謝し、積極的な交流や多くのステージで応えていく予定なので、期待していてください」と心境を語った。

なお、EVERGLOWは現在、新アルバムの準備を進めているほか、アジアをはじめとするグローバルファンミーティングツアーを開催し、本格的な活動をスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）