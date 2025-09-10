「今日好き」榊原樹里、透けトップスで美ウエスト強調「セクシー」「ビジュ最強」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が9日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、胸下まで透けた大胆トップスコーデ
榊原は「最近ほんとにユニバ率高い」「今回は黒キティカチューシャにした」とUSJでの様子を報告。夜景をバックに、レース素材で透け感のある黒いトップスにベージュのカーディガンを羽織ったコーディネートを披露し、美しいウエストラインを強調した。
この投稿に、ファンからは「攻めてる」「スタイル良すぎ」「透け感がセクシー」「綺麗」「ビジュ最強」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、透けトップスで美ウエスト強調
