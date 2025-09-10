ゆうこす、息子を上に乗せた2ショット公開「親戚みんなに息子を会わせられた」
【モデルプレス＝2025/09/10】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が9月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ゆうこす、可愛すぎる息子との2ショット
ゆうこすは「パパ方の親戚が長崎にいらっしゃるから長崎ライブに家族みんなでついていってひいおばあちゃんと会ったり そのまま私の地元の福岡に行って親戚みんなに息子を会わせられた！」と報告。写真には、ゆうこすとゆうこすの上に座る息子の2ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「幸せそう」「家族愛を感じる」「息子さん可愛い」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のボーカルで、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
