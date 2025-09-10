９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のメンバー、ＦＵＭＡが１０日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に生出演。衝撃の告白をした。

同番組の水曜コメンテーターを務めるＦＵＭＡ。この日の放送では「“激セマ駐車場”で知りタイム」と題して映画やドラマで約３０年のキャリアを持つカースタント界のレジェンド田邊秀輝さんと、女性レーシングドライバーの塚本ナナミが都内の一般住宅の“激セマ駐車場”に車を入れるタイムを競った。

住宅自体も狭い路地にあり住宅オーナーは約２分３０秒ほどかかる駐車場。田邊さんは５０秒９１、塚本は４７秒ジャストだった。

これをスタジオで見ていたＦＵＭＡはプロのスゴ技に手をたたき「僕もあんなかっこよく駐車してみたいですね」とひとこと。「でもまず免許取るところからですね」と衝撃の事実を明かし、スタジオは騒然。ＭＣの山里亮太は「そこから！？」と突っ込んでいた。

これにネット上では「免許ない小ボケ好き」「この顔面で車まで運転してくれちゃったら本当無双しちゃうから、一生運転しなくていいかも」「一瞬テレビ見れたら免許ない発言に爆笑されてるフマがいたｗ」「かっこよく駐車するフウマくんを見たいので免許取得よろしくお願いします」「ＦＵＭＡくんの運転姿想像するだけでかっこいい」「ふうまくんに運転免許を取りに行く時間ができますように」「フウマくんの秀逸なボケがじわじわくるｗ」とファンが反響していた。