スズキ新たな「真っ黒SUV」発表に反響あり！「カッコイイ…売れる！」と評判の“幻影”仕様が登場！ 大人気SUV「グランドヴィターラ」の特別な印国モデルとは！

2025年8月10日、スズキのインド法人である「マルチ・スズキ・インディア・リミテッド」は、同社が展開するプレミアムブランド「NEXA」の10周年を記念し、フラッグシップSUV「グランドヴィターラ」の特別仕様車「PHANTOM BLAQ EDITION（以下、ファントム ブラックED」を発表しました。

このファントム ブラックEDは、洗練された大人の魅力を追求し、特別なドライバーのために開発した限定モデル。

同車について日本でもさまざまな反響が見られます。

スズキ新たな「真っ黒SUV」発表に反響あり！

このファントム ブラックEDの最大の特徴は、専用のマットブラックカラーで仕上げた外観にあります。

従来の光沢仕上げとは一線を画す独特の質感が、力強さの中にも落ち着いた印象を与え、同車のテーマである“洗練された大人のスタイル”を実現。

インテリアは、ベースのグランドヴィターラにも採用されるオールブラック仕様を継承し、特別な外装色と調和することでプレミアムな雰囲気を盛り立てます。

フェイクレザーシートにはパンチング加工とシャンパンゴールドのアクセントが施され、高級感あふれる室内空間を演出。

また、開放感を高める「パノラミックサンルーフ」や「ベンチレーション機能付きフロントシート」も標準装備とし、全席にわたって快適な移動時間と乗り心地を提供するといいます。

さらに。プレミアムな「Clarionサウンドシステム」によって上質な音響体験を楽しめるほか、「360度ビューカメラ」や「ヘッドアップディスプレイ」「ワイヤレス充電ドック」など、利便性と安全性を高める機能も充実。

「NEXA Safety Shield」という包括的な先進安全機能も標準装備され、6エアバッグ、エレクトロニック・スタビリティ・プログラム（ESP）、電子ブレーキ力配分機能付きABS、ヒルホールドコントロールといった機能により、最新かつ全方位的な安全性を確保しています。

そのほか、ファントム ブラックEDはパワーユニットにストロングハイブリッドシステムを搭載しており、優れた走行性能も見逃せない魅力です。

インドのミッドサイズSUVセグメントで新たなベンチマークを確立したグランドヴィターラですが、今回の特別仕様車の登場によってその魅力はさらに高まることになるでしょう。

このグランドヴィターラの新しい特別仕様車であるファントム ブラックEDは、日本のインターネット上でも話題となり、SNSなどでは、

「スズキのイメージを覆すカッコよさ」

「うん、カッコイイとは思うよ」

「だからなんで日本で売らないんだよぉぉお！！」

「これ日本に売ってくれれば普通に売れると思うのにね」

「海外が羨ましい…国内向けのクルマは物足りない…」

「ジムニーノマド注文したけど、これ日本で売ってくれたらこっちも良いな」

といったコメントが見られます。

ファントム ブラックEDはインド専売のモデルのため、日本での展開を望む声が上がっているほか、同様にボディを艶消しブラックに統一した仕様を求める人もいました。