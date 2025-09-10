ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「2,000円以下セール」をPlayStation Storeにて実施している。期間は9月24日まで。

期間中はPS5、PS4のタイトルが通常よりお買い得価格で登場。新たなグラフィックとサウンドでよみがえる「FINAL FANTASY」ピクセルリマスターや、アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」シリーズより一部タイトルなどがセールの対象となっている。

なお、対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があるため、詳細については各商品ページで確認のうえ購入してほしい。

【セール対象商品（一部）】

FINAL FANTASY ピクセルリマスター 価格：1,480円 → 962円（35%OFF）

Black Desert : Standard Edition 価格：1,100円 → 550円（50%OFF）

アーケードアーカイブス カダッシュ 価格：837円 → 585円（30%OFF）

アケアカNEOGEO パズルボブル 価格：838円 → 586円（30%OFF）

(C) 1987, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1987, 2007 YOSHITAKA AMANO

(C)PEARL ABYSS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

(C) TAITO CORPORATION 1994 ALL RIGHTS RESERVED.