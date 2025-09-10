»ä¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡ÚÁ´4²ó¡Ý¡¡Û
¡¡¡Ö1963Ç¯¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Ê¬¤«¤ë»æÌÌ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡µìÃÎ¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¿¦°÷¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï7·îÃæ½Ü¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñºß½»¤ÎËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ËÀ¾Å´µåÃÄ¤È·ÀÌó¤·ÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢ºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾ÉðµåÃÄ¤Ë¼ê»æ¤Ç°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö63Ç¯4·î29Æü¤Ë¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿·ÀÌó½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º¸ÏÓÅê¼ê¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï33¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Ç»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡63Ç¯¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬ÃæÀ¾ÂÀ´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿Ç¯¤À¡£¿·ÆþÃÄ¤Î¥í¥¤¡¢¥Ð¡¼¥Þ¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î3³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¡ÖÀ¾Å´»°½Æ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢·ÀÌóÆü¤òÃæ¿´¤ËÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤ÈÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»æÌÌ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£Á°¸å1¥«·îÊ¬¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Ç°¤Î¤¿¤á¾Ü¤·¤¤2·³¤ÎµÏ¿¤âÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÆó·³»Ë¡×¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î2·³Àï¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥íÌîµå¸¦µæ²È¤Î¾¾°æÀµ¤µ¤ó¡áÅìµþÅÔ¡á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤â2·³¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òÉ¬¤ººÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö63Ç¯¤ÈÇ°¤Î¤¿¤áÍâ64Ç¯¤Î2·³¸ø¼°Àï¤Î¥¹¥³¥¢¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤½¤ì¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤¹¤é¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾ÉðµåÃÄ¤«¤éàÂ³Êóá¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤äÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤ÎµÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Ï¡Ö3¡×¡£¤½¤ì¤Ï1·³ÅÐÏ¿¤ÎÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1µåÃÄ¤Î¾å¸ÂÏÈ¡£1·³¡¢2·³´Ø·¸¤Ê¤¯3¿Í¤Þ¤Ç¤·¤«ÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥×¥íÌîµå¸ø¼°µÏ¿½¸¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¡×¤Î63Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ï¡Ö¶áÇ¯³°¿ÍÁª¼ê¥Ö¡¼¥à¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢1963Ç¯¤«¤éÀ©¸Â¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ò´Þ¤á¤Æ°ìµåÃÄ3Ì¾¤ò¸ÂÅÙ¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢À¾Å´»°½Æ»Î¤Ë·ç°÷¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È°ì³µ¤ËÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬ÇØÈÖ¹æ¡£À¾Éð¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢33¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó½ñ¤À¡£À¾ÉðµåÃÄ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¸¶ËÜ¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÌîµåÏ¢ÌÁÄÌÍÑÌîµåÁª¼ê·ÀÌó½ñ¡×¡ÊÁ´¹ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÌîµåµ¡¹½Åý°ìÍÍ¼°¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÂÎºÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£À¾Å´µåÃÄ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿À¾Ëò¼¡Ïº»á¤ÎÌ¾Á°¤È²¡°õ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ÀÌó½ñ¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æµ¶Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³§Ìµ¤À¡£¡ÖËÜÊª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾ÉðµåÃÄ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÊÆ·³¿Í¤À¤Ã¤¿Éã¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¡¢ÊÆ·³ÈÄÉÕ´ðÃÏ¤Î½ÕÆü¸¶½»ÂðÃÏ¶è¡ÊÄÌ¾ÎÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡Ë¶á¤¯¤ÎÊÆ·³¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¢¤ØÂ³¤¯¡Û