◇カーリング日本代表決定戦 女子（9月10日〜14日、稚内市みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック最終予選に出場するカーリング女子日本代表を決める大一番の戦いが、11日より開催されます。

女子は、SC軽井沢クラブ（第41回日本カーリング選手権大会優勝/世界カーリング選手権大会2024出場）、フォルティウス（第42回日本カーリング選手権大会優勝/世界カーリング選手権大会2025出場）、ロコ・ソラーレ（第 42 回日本カーリング選手権大会直前のWCFチームランキング最上位、かつ第 41 回または第 42 回日本カーリング選手権大会のいずれかにおいて 3 位以内）の3チームが参加します。

11日、12日からは予選開始。各チームと2試合ずつ合計4試合を行い順位を決定。上位2チームが13日から始まる決定戦に駒を進めます。予選の結果、2位と3位の勝率が同じだった場合は、13日の午前にタイブレークが実施されます。

そして決定戦に進んだ2チームでの直接対決で、先に3勝したチームが日本代表。ただし直接対決の結果は予選からを含めます。例えば、予選の直接対決を2勝0敗で終えたチームは、決定戦は1勝を挙げれば日本代表に決定。12月に開催予定のオリンピック最終予選に臨みます。