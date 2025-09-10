µð¿Í¡¦·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬°æ¾å¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¡¡ÂÇÀÊ¤Î°æ¾å¤ËÅêµå¼Â±é¤â
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢µð¿Í¡Ý¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢£²·³Ä´À°Ãæ¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤ËÏÃ¤·¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê¤ÎÎý½¬¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢°æ¾å¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤ÉÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º¸ÏÓ¤ò¡ÈÂÇÀÊ¡É¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢¼«¤éÅêµå¤ò¼Â±é¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¡¢°æ¾å¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£¶Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó£´¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢ÍâÆü£·Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£°¤È¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£