「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（28）が10日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。同局の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でのアカペラ歌唱の裏側を明かした。

「あんぱん」で名作曲家・いずみたくさんモデルのいせたくやを好演している大森。8月14日に放送された第99話ではミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術の仕事を引き受ける展開となり、大森扮するたくやはテーマソングをアカペラで歌い上げ、大きな反響を呼んだ。

そのシーンについて、視聴者から「まるで別人みたいな低い声だった」ことを指摘された大森は「台本いただいて拝見した時に、いせたくやが歌うってシーンがあって、これは（脚本の）中園（ミホ）さんにやられたなって思って」と回想。

「普段僕は歌を歌うことを生業にしていますけど、歌手として歌うというよりも、いせたくやという作家さんが劇団の方たちにハッパをかけるために歌うシーンだったので」と続け、「やっぱり歌うことに対してストレートすぎると歌い慣れている感じが出ちゃうから、本来歌っていない人の感じを出すとか、キーの設定も本当だったらもっと高いけどなるべく抑えたり」と細かなこだわりを明かした。

「僕が歌うってことが朝ドラのノイズになってはいけないと思って。そこは監督さんと非常にお話させていただきましたね。俺が俺がって歌うことではないんじゃないかなって」と振り返りつつ、「でもいずみたくさんと関わりがあった方に聞くと先生は非常に出たがりだったと撮り終えた後に聞いて。出たがりだったのかよと思いながら、もっと腕まわしてやれば良かったと思いました」とおどけていた。