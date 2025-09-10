『秒速5センチメートル』児童書に 文庫版発売で挿絵17点
KADOKAWAは10日、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫版『秒速5センチメートル』（作：新海誠、絵：あきづきりょう）を発売した。
【画像】絵柄が可愛い！文庫版『秒速5センチメートル』の挿絵イラスト
新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』は、10月10日に松村北斗主演で実写映画が公開。再び大きな話題を呼んでいる作品を、児童書でも楽しめる内容で、登場人物の心情をより深く知ることができ、実写映画を観る前にも、観たあとでも楽しめる。
角川つばさ文庫版では、すべての漢字にふりがなが振られ、子どもたちが読みやすいつくりになっている。学校での朝読にもおススメだという。
文庫版『秒速5センチメートル』には、その世界観に寄り添う美しい挿絵が17点掲載。新海誠監督が紡いだ美しい言葉とあわせて堪能できる。
■あらすじ
「ねえ、秒速５センチなんだって。桜の花びらの落ちるスピード」
僕は貴樹。そう教えてくれた、仲の良いクラスメイトの明里が、
小学校卒業と同時に転校してしまった。
離ればなれになってしまったけれど、ひと月に一度ほど、
手紙のやりとりをすることに。
そんなある日、ついに僕は明里に会いに行くことに決めたんだ。
ところが、大雪で電車が止まってしまって…？
