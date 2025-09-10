¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¹â¹»µå»ù¤Ø¤ÎÂÎÈ³ÌäÂê¡Ö¶µ»Õ¤â´ÆÆÄ¤âçÓ¤á¤é¤ì¤¿¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É175R¡Ê¥¤¥Ê¥´¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢SHOGO¡Ê45¡Ë¤¬10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÈ³¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡ÊÉôÆâ¡Ë¤ÈÊó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¡¢8·î21Æü¤«¤é11·î20Æü¤Þ¤Ç3¥«·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÎÀÆâ¤ÎÏ²¼¤Ç´ñÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿2Ç¯À¸Éô°÷¤ò1Ê¬´ÖÏ²¼¤ËÀµºÂ¤ò¤µ¤»¤Æ¡¢¸ýÆ¬¤Ç»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤äSNS¾å¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢SHOGO¤Ï¡ÖÂÎÈ³¤ÎÌäÂê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂç²ñ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤äÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Á´¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Î¼Ò²ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¾¡¤Ä´î¤Ó¤¹¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¶µ»Õ¤â´ÆÆÄ¤âçÓ¤á¤é¤ì¤¿¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£