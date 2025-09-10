マクドナルド、人気サイド「プリプリエビプリオ」登場 今年はランダムでハート型も
【モデルプレス＝2025/09/10】日本マクドナルドは、エビを使ったサイドメニュー「プリプリエビプリオ」と、夕方5時からの夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大・特大」を、9月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて販売する。
【写真】9月12日〜販売開始のハッピーセット
「プリプリエビプリオ」は、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場、2024年2024年も登場した商品。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てているのが魅力の商品で、ひとくちサイズ5ピース入りが2025年も期間限定で登場する。
さらに2025年は初の試みとして、“出たらラッキー”なハート型のプリプリエビプリオも用意。ハート型のプリプリエビプリオはランダムで入っていますので、ちょっとした運試しとしてパッケージを開ける時のワクワク感も共に楽しむことができる（ハート型のプリプリエビプリオは、全ての商品に入っているわけではない）。
9月16日から放映される新テレビCMでは、俳優の岡田准一が2024年好評の“プリプリ＝エビプリ王”として再登場。今回は“プリプリ＝プリンセス”が新たに登場し、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”を手に永遠を誓うラブストーリーとなっている。
さらに、夕方5時からの夜マック限定の人気商品「ポテナゲ」で、おトクな食べくらべセットとして「プリプリエビプリオ」も入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が、9月17日から期間限定で登場。こだわりの3種のサイドメニューの味わいを1度に楽しむことができるセットとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マクドナルド「プリプリエビプリオ」登場
◆「食べくらべポテナゲ大・特大」も
【Not Sponsored 記事】