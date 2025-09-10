ACEes佐藤龍我、夏祭りで飾らない魅力放つ「ベツコミ」巻頭グラビア登場
【モデルプレス＝2025/09/10】ACEes（エイシーズ）の佐藤龍我が、9月12日発売の「ベツコミ」10月号（小学館）の巻頭グラビアに登場する。
【写真】ファンをときめかせたACEes
グループでも個人でも活躍中の佐藤。今号は、そんな佐藤と夏祭りにお出かけ。お祭りではしゃぐ様子の佐藤を60問のボリュームインタビューと共に届ける。
「佐藤龍我 虎の巻60の質問」では【自分のこと】【最近のこと】【食のこと】【人間関係のこと】【グループのこと】などの質問に回答。また、表裏18枚の写真で構成された厚紙ピンナップは、一緒に夏祭りに行ったカメラロールをGETできる仕様。佐藤の飾らない魅力を堪能できる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファンをときめかせたACEes
◆佐藤龍我、60の質問に回答
グループでも個人でも活躍中の佐藤。今号は、そんな佐藤と夏祭りにお出かけ。お祭りではしゃぐ様子の佐藤を60問のボリュームインタビューと共に届ける。
「佐藤龍我 虎の巻60の質問」では【自分のこと】【最近のこと】【食のこと】【人間関係のこと】【グループのこと】などの質問に回答。また、表裏18枚の写真で構成された厚紙ピンナップは、一緒に夏祭りに行ったカメラロールをGETできる仕様。佐藤の飾らない魅力を堪能できる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】