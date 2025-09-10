影山優佳、タイトミニTから美ウエスト披露「今年1のお気に入り写真です」
【モデルプレス＝2025/09/10】元日向坂46の影山優佳が9日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、衝撃のほっそり美くびれ
影山は「Your smile always brightens my day」と男の子が描かれたガラスの前での写真を投稿。黒いミニ丈のタイトTシャツから美しいウエストをのぞかせ、ストーリーズでは「今年1のお気に入り写真です」と紹介した。
この投稿に、ファンからは「くびれ綺麗」「可愛すぎる」「思わずニヤけた」「ナイスショット」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】影山優佳、衝撃のほっそり美くびれ
◆影山優佳、夏コーデで美ウエスト披露
影山は「Your smile always brightens my day」と男の子が描かれたガラスの前での写真を投稿。黒いミニ丈のタイトTシャツから美しいウエストをのぞかせ、ストーリーズでは「今年1のお気に入り写真です」と紹介した。
この投稿に、ファンからは「くびれ綺麗」「可愛すぎる」「思わずニヤけた」「ナイスショット」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】