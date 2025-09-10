フォーエイト48ゑむ氏。、脱退発表「パワハラと感じる言動やいじめと感じるやり取りが重なることも」手書き文書で理由明かす【全文】
【モデルプレス＝2025/09/10】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のゑむ氏。が9日、公式X（旧Twitter）を更新。グループ脱退を発表した。
ゑむ氏。は「ご報告 この度、私ゑむ氏。はフォーエイトを脱退することにしました」と発表。手書きの文書で「活動の中で、私の至らなさにより大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪し「一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」とつづった。
脱退に至った経緯について「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました。日々の間で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました」と告白。「自身の思いを伝えましたが、改善されることはなくこのままでは自分らしく責任を果たすことが難しいと判断し、脱退を決めました」と明かした上で、「この投稿は誰かを糾弾するためのものではなく、私自身の経緯と判断を報告するものです。詳細の公表や個人の特定は控えますので、関係者への憶測などはご遠慮ください」と呼びかけた。
さらに「努力を続けてきましたが、環境や価値観の変化に私が適応しきれず、埋められない差を感じていたことも大きな理由です」と続け、「本当に結成当初のように心から笑いあえる関係でいたかったし、悔しさや情けなさはありますが、それでも、前を向いて進みます」と決意を新たにしている。（modelpress編集部）
この度、私ゑむ氏。はフォーエイトを脱退することにしました。
活動の中で、私の至らなさにより
大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書込みなど、
同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。
該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました。
また、ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして
「パワハラ」と感じる言動や、「いじめ」と感じるやり取りが
重なることもありました。
日々の間で次第に強い疎外感を抱くようになり、
メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、
心身がすり減っていきました。
自身の思いを伝えましたが、改善されることはなく
このままでは自分らしく責任を果たすことが難しいと
判断し、脱退を決めました。
この投稿は誰かを糾弾するためのものではなく、
私自身の経緯と判断を報告するものです。
詳細の公表や個人の特定は控えますので、
関係者への憶測などはご遠慮ください。
努力を続けてきましたが、環境や価値観の変化に
私が適応しきれず、埋められない差を感じていた
ことも大きな理由です。
本当に結成当初のように心から笑いあえる関係で
いたかったし、悔しさや情けなさはありますが、
それでも、前を向いて進みます。
約6年間、YouTubeを通して多くを学び、普段では
経験できないこともさせてもらった、たくさんの景色を
見せてもらいました。
これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして48fam
の皆さん、本当にありがとうございました。
これからは“ゑむ氏。”個人として活動していきます。
今までの応援に心から感謝しています。
ゑむ氏。
