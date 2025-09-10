人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、6月30日に入籍した、元タレントでブロガーの小林礼奈さん（33）と美容師で写真家の山口尚人さん（25）だ。

＊＊＊

【写真を見る】初対面で「イケメンがいるな」 礼奈さんの“8歳年下夫”

「イケメンがいるな」

今年3月29日。8歳の長女を持つ礼奈さんの彼氏募集イベントに参加した彼氏候補は11人。SNSなどを通じ礼奈さんが声をかけた。自己紹介、腕相撲対決などを経て最終的に選ばれたのが尚人さん。二人は2月に新潟県長岡市で開かれた異業種交流会で出会っていた。

交流会では30〜40代の参加者が多い中でひときわ若く、髪も金色で目立っていた尚人さん。彼は、礼奈さんのブロガーや元タレントという経歴が珍しく、「キレイな人がいるな〜」と目で追っていた。二人は食事の際に近くの席になり、礼奈さんは「すごく食べてるイケメンがいるな」とほほ笑ましく思ったという。

この縁で、礼奈さんから声をかけられた尚人さん。3月のイベントでは他の参加者が照れを見せる中、年下にして「結婚願望あります、子どもも好きです」と猛アピール。「彼女には長女がいる。気軽に付き合っていいのか」と逡巡しつつも「最年少だし、見た目も金髪だし、真剣にいかないと」と考えていたと明かす。

翌30日には長女も交えて寺泊水族館へ。礼奈さんいわく「シングルマザーになってからも恋愛してましたが、娘も相手を審査するんです。“この人はやめた方がいい”なんて言われたことも（笑）」。だが、その娘さんも尚人さんとは最初から一緒にゲームをするなど慣れた様子。彼は子どもの扱いもうまい。「無理に頑張った感もなく、仲良くなってホッとした」とは礼奈さん。

結婚への思いを深めた“ある出来事”

5月30日、彼女が飼っていたインコが屋外に飛び出して行方不明に。礼奈さんはパニックになったが、彼はすぐチラシを作り、近所に配布。捜索中、疲れて寝てしまった長女を見て「なんで寝てるの！」とかんしゃくを起こした礼奈さんを、彼は「友達と遊ぶ予定があったのに捜してくれたんだよ。“ありがとう、ごめんね”でしょ？」と言ってくれた。礼奈さんは「私の精神的な未熟さを助けてくれた」と感謝。8時間後、めでたくインコは見つかった。彼への思いは深まった。

さらに結婚への思いを強くしたのが、6月13日から1泊2日で出かけた三人での瀬波温泉への旅行。出発前に長女が宿題を済ませることにこだわり、スケジュール通りではなくなったが、長女を急かすことなく「一緒にやろう」と根気強く付き合う彼の姿がそこにはあった。「イライラしそうなものなのに」と思ったが、彼は「宿題をできないままで、怒った状態で行かせても楽しめないでしょ」とおうように構えていた。

「コブ付きだけどいいのか？」

交際当初から結婚を見据えていた二人。6月の吉日を入籍日と決め、温泉旅行の帰りに新潟市内のデパートへ寄ったところ、有名宝石店があったため「結婚指輪を調べてみよう」と入ってみた。そこで目についた結婚指輪のシリーズ商品。二人にぴったりのサイズの在庫があったが、頻繁に売り切れると聞き、「買っちゃう？」と協議。プロポーズより先に指輪を買った。

6月29日に両家顔合わせ。それに先立つ19日、礼奈さんの父に初めて会った尚人さんは「めちゃめちゃ緊張していた」が、「コブ付きだけどいいのか？」と義父に緊張をほぐされたと笑う。

礼奈さんのおなかには新たな命も宿った。「子どもが欲しい」との願いがまずはかなったが、尚人さんは語る。「（礼奈さんの長女は）僕とは血がつながっていないけれど、それを気にしない関係を作りたい。ステップファミリーにはそういうことに悩む人は多いけれど、そうした人たちの理想の姿になれるといいな」。

一歩一歩、地に足の着いた家庭が築かれそうだ。

