通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.67 6.95 6.49 6.66
1MO 9.97 7.18 7.91 6.99
3MO 9.77 7.23 8.14 7.56
6MO 9.62 7.18 8.46 7.68
9MO 9.63 7.28 8.73 7.90
1YR 9.62 7.37 8.96 8.09
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.40 7.49 7.49
1MO 8.67 8.27 7.75
3MO 9.18 8.57 7.74
6MO 9.40 8.77 7.82
9MO 9.65 9.08 7.97
1YR 9.82 9.31 8.10
東京時間10:25現在 参考値
ドル円短期ボラは警戒感が見られるものの、それほど上昇していない。１週間物は８％台後半
1WK 8.67 6.95 6.49 6.66
1MO 9.97 7.18 7.91 6.99
3MO 9.77 7.23 8.14 7.56
6MO 9.62 7.18 8.46 7.68
9MO 9.63 7.28 8.73 7.90
1YR 9.62 7.37 8.96 8.09
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.40 7.49 7.49
1MO 8.67 8.27 7.75
3MO 9.18 8.57 7.74
6MO 9.40 8.77 7.82
9MO 9.65 9.08 7.97
1YR 9.82 9.31 8.10
東京時間10:25現在 参考値
ドル円短期ボラは警戒感が見られるものの、それほど上昇していない。１週間物は８％台後半