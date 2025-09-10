　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.67　6.95　6.49　6.66
1MO　9.97　7.18　7.91　6.99
3MO　9.77　7.23　8.14　7.56
6MO　9.62　7.18　8.46　7.68
9MO　9.63　7.28　8.73　7.90
1YR　9.62　7.37　8.96　8.09

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.40　7.49　7.49
1MO　8.67　8.27　7.75
3MO　9.18　8.57　7.74
6MO　9.40　8.77　7.82
9MO　9.65　9.08　7.97
1YR　9.82　9.31　8.10
東京時間10:25現在　参考値

ドル円短期ボラは警戒感が見られるものの、それほど上昇していない。１週間物は８％台後半