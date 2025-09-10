◇国際親善試合 米国２―０日本（９日・米オハイオ州コロンバス）

【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が、米国遠征の第２戦となる米国戦で０―２で敗れた。６日のメキシコ戦（０△０）から、中２日、スタメンを総入れ替えして試合に臨んだ。前半３０分に、アーフセンのクロスから中央でＦＷセンデハスにダイレクトボレーを決められて先制点を献上。後半１９分には、ＦＷプリシックに簡単に前進を許すと、最後はＦＷバログンに左足で流し込まれ、追加点を与えた。

最年長３８歳・ＤＦ長友佑都は７月１５日の東アジアＥ―１選手権・韓国戦以来の先発でゲームキャプテンも務めた。３バックの左に入った。前半２１分、好クロスからＭＦ望月のヘディングシュートのチャンスを演出。だが、２３分に相手からファウルを受けると、右足首をおさえ、苦悶（もん）の表情を浮かべた。３０分に中央で得点者への寄せが遅れてしまい、先制点を献上し、悔しがる表情を見せた。前半のみの出場で、後半開始からＤＦ瀬古と交代した。

試合後、テレビインタビューに応じた長友は「足の具合？ 大丈夫です。軽いねんざぐらい。（前半、自身のパフォーマンスに）まず失点に絡んでしまったので、そこを寄せられないとＷ杯本番でも難しくなる。全然まだまだだと言う風に感じた」と振り返った。

チームとして、今遠征は１分け１敗。無得点と課題を残した。「（来年の）Ｗ杯優勝という目標を掲げている以上は、選手今日１１人全員代わったが、その中でも全員が同じレベルで戦えないといけない。個人でも、個々が上を目指していかないと、やっぱりＷ杯優勝はできないなと改めて痛感させられた」と厳しい表情で語った。

チームは後半４バックもテストし、「相手によっていろんなシステムを試して、これもＷ杯優勝に向けてというところなので。誰がどのポジションで出ても、しっかりとパフォーマンスを発揮しなきゃいけない。今日の敗戦は（米国に）上回られたというところなので、そこはやっぱり反省するべきところを反省して、まず個人の部分をしっかり反省したいと思う」と語った。

メキシコ戦（米オークランド）もアウェーの雰囲気で、この米国戦では正真正銘のアウェーと、連戦を経験し、「メキシコ、アメリカのアウェーでしたが、Ｗ杯ではこのアウェーの雰囲気の中で勝っていかないといけない。そういう部分ではメンタル的に、もっとタフにならなきゃいけない。このアウェーの雰囲気に飲まれていたら上には行けないので、もっともっと強くなる必要があるなと思う」とした。

来年６月のＷ杯に向け意気込みを問われると「チームはＷ杯優勝なので、目標にしているので。個人もそのレベルに持っていかなきゃ正直話にならないと思う。しっかりＪリーグに帰って、もう１回改めて自分自身を見つめ直して、厳しくやっていきたい」と表情を引き締めた。