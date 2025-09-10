読売新聞グループ本社と読売巨人軍は１０日、「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に関するお知らせとして、１１月２１日に東京ドームで開催する長嶋茂雄さんのお別れの会の概要を発表した。

会場内では長嶋氏にゆかりのある品々や写真等を展示予定。

関係者の部は午前１０時３０分開式（午前９時開場予定）で、グラウンドに祭壇を設えて式典を執り行う。式典では弔辞や献花、特別映像の上映を予定している。

関係者の部の対象は案内状を持っている方のみが対象。案内状は、長嶋氏と深い親交があった方やＶ９時代のチームメイト、監督時代の選手・コーチ、球界関係者らに送る予定。

一般の部は午後３時開場、午後７時受け付け終了。車いすやベビーカーを利用の方を含め、誰でも参列できる。グラウンドに設えた祭壇の前でお別れする。

※以下、一般の部についての主な注意点。

・服装は平服で。ユニホームの着用も差し支えない。

・入場および拝礼までの待ち時間が長くなる場合があるため、荷物はできる限り小さく。

・ご供物、ご供花、ご香典は固く辞退する。

・公共交通機関での来場を呼びかけている。関係者の部の開催中、「三井のリパーク東京ドーム駐車場」は貸し切りとなるため、当日は午後２時まで利用できない。

・授乳中の方は、東京ドーム場内の授乳室を利用できる。

・開場および受け付け終了の時刻は、変更になる場合がある。

・当催事には、プロ野球の試合に適用される「試合観戦契約約款」（「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」を除く）および東京ドームが定める「野球観戦時のお願い」を準用する。写真・動画等の撮影等のルールについては、改めてお知らせする。