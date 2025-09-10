【コロンバス（米オハイオ州）＝帯津智昭】サッカー日本代表（世界ランキング１７位）は９日（日本時間１０日）、コロンバスで米国代表（同１５位）と国際親善試合を行い、０―２で敗れた。

無得点で引き分けた６日のメキシコ戦から先発を全員入れ替えた日本は、３０分に先制されると、６４分にも突破から追加点を許した。２０２６年のワールドカップ（Ｗ杯）開催国での遠征を１分け１敗で終えた。

メキシコ戦から先発１１人を総入れ替えして臨んだ日本は、来年のＷ杯ホスト国である米国に完敗を喫した。

序盤は互角だった。１０分頃、伊東のクロスがそのままゴールを脅かし、１５分過ぎには望月のクロスを小川が頭で合わせた。２０分過ぎには望月が高い打点のヘディングシュートを放ったものの、相手ＧＫがセーブ。望月、鈴木唯ら経験の浅い選手が躍動し、ホーム国相手に渡り合った。

だが、米国のトップ下のプリシックらがポジションを下がり気味に変化し、日本を翻弄（ほんろう）しにかかると、日本のＤＦ陣は対応できない。米国のパスが回り出し、３０分に日本の右サイドを崩されＦＷゼンデハスにボレーを決められ先制された。

後半は瀬古を入れて４バックに変更。６２分には三笘、鎌田、南野を投入したが、ペースは戻せず。６４分、最終ラインの間にスルーパスを通され、あっさりと２点目を奪われた。その後鎌田のミドルなどで反撃したが無得点に終わった。

日本の先発は伊東を除くと、控えの立場にいる選手たち。皮肉にも主力との差が浮き彫りとなり、「Ｗ杯優勝という目標を掲げている以上は、全員が同じレベルで戦えないといけないし、個々が上回っていかないと。改めて痛感させられた」と長友。勝ち上がるための「総合力」は、まだまだ足りない。（米コロンバス 星聡）

前田大然、存在感示す

左ウィングバックで先発した前田が、豊富な運動量で存在感を示した。前線からボールを追いかけ、自陣深くまで戻って守る場面も。前半には、相手を抜き去ってクロスを上げて好機を作った。６０分過ぎに交代となったが、「攻撃の時もそうだし、守備の時も上下運動がすごい大事になってくるポジションなので、そこは自分は出せると思っている」と話していた通り、持ち味はしっかりと見せた。