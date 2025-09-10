¡Ö¥â¥í¤Ë¶ô¤é¤Ã¤¿¡×¥Æ¥ó¥×¥ëÂÇ¤ÁÈ´¤¯±¦¥Õ¥Ã¥¯KO °ì½Ö¡È¥Õ¥ê¡¼¥º¡É¢ªÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë
¡¡¥í¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î±þ½·¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì·â¡£ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥Æ¥ó¥×¥ë¤òÀµ³Î¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤¯¤È¡¢ÈïÃÆ¤·¤¿Áê¼ê¤Ï°ì½Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
【映像】テンプル打ち抜かれ「一瞬〝フリーズ〟→前のめり」KO
¡¡9·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡Á-70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦³«ËëÀï¡Á¡×¡£º´Ìî½ãÊ¿¡ÊK-1 GYM²£ÉÍinfinity¡Ë¤ÈTOJO¡ÊK-1 GYM BLOWS¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¸ß³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡£2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»´ÖºÝ¡¢ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ëº´Ìî¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤òTOJO¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬Åª³Î¤ËÂª¤¨¡¢µÕÅ¾KO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÈÂè1»î¹ç¤Ï¡¢»î¹ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¡£º´Ìî¤ÏK-1¥«¥ì¥Ã¥¸2017 -65kg²¦¼Ô¡£DEEP¡ùKICK¤Ê¤ÉÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç2Ï¢¾¡Ãæ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎK¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ëTOJO¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡¢º´Ìî¤Ï¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤È¥¸¥ã¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ì¤Ð¡¢TOJO¤âº¸±¦¤Î¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ÇµÕ½±¡£º´Ìî¤Ï·Ú²÷¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤òÅª³Î¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÈ×¡¢TOJO¤â¥«¡¼¥Õ¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¡¢º¸¤ò¥Ü¥Ç¥£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÊü¤Ä¡£¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤È¡¢»Ä¤ê10ÉÃ¤Çº´Ìî¤¬±¦¤ò¸ú¤«¤»¥í¡¼¥×ºÝ¤ÇÏ¢ÂÇ¡£¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ÆËÉÀï°ìÊý¤ÎTOJO¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëº´Ìî¤ÏÁ°¤Ø½Ð¤Æ±¦¥«¡¼¥Õ¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¬TOJO¤âº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÈ¿·â¡£º´Ìî¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Ï¢ÂÇ¤ËÂÐ¤·¡¢TOJO¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤Ç±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê¿ô¤ÎÂ¿¤¤¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ëÂÇ·âÀï¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¸åÈ¾¡¢¤ä¤äº´Ìî¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ëÅ¸³«¡£½øÈ×¤«¤é¤Î¥«¡¼¥Õ¤ä¥ß¥É¥ë¤¬¸ú¤»Ï¤á¡¢TOJO¤¬¸åÂà¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¥¬¡¼¥É¤¬¶õ¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËTOJO¤Îº¸¤¬¤«¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë²¥¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ë¤òÄÉ·â¡£2È¯¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤ò¼õ¤±¤¿º´Ìî¤Ï°ì½ÖÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë·Ú¤¯¿á¤ÃÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¥°¥Ã¥¿¥ê¡£µ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎ©¤ÄÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿µÕÅ¾·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ë¤À¡×¡ÖÂ¦Æ¬Éô¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡¼¥¸ÃßÀÑ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÊ¨¤Î©¤Ä¡£ABEMA¤Î²òÀâ¡¦º´Æ£²ÅÍÎ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ïº´Ìî¤â¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥í¤Ë¶ô¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢TOJO¤«¤éºÇ¸å¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡È±£¤·¶Ì¡É¤Ë¸ÀµÚ¡£½ª»ÏÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤¿º´Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î¹ç±¿¤Ó¤òÉ¾²Á¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÄü¤á¤º¤Ë¡¢¶õÅ¾¤·¤¿¤éÉáÄÌ¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ä¤Î·ù¤Ë¤Ê¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿TOJO¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³«»Ï¤«¤é²¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÀÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£