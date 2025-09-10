タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。私服姿の最新ショットを公開しました。

【写真を見る】【 村重杏奈 】 「なんでもない日の私服です」グレーニット×濃いブラウンパンツの“大人シンプル”な私服コーデを公開





村重さんは投稿の冒頭で「おはよー！らぶぶです！間違えた！しげげです！これも違った！村重です！」と茶目っ気のある挨拶から始め、「さあ！水曜日！！今日が終われば木曜日！そして待ってるのは華金！ほらなんだか頑張れそうな気がしてきたぞ！！」と元気なメッセージを添えています。





公開された写真では、グレーのシンプルなトップスを着用した村重さんの姿が確認できます。柔らかな照明の下で少し微笑みながら横を見ている姿が映っており、背景にはホワイトボードが見えます。茶色の髪を肩まで伸ばしたナチュラルなスタイルで、何か楽しいことを考えているような表情を浮かべています。

別の写真では、明るい室内のカウンターに寄りかかるショットが公開されています。グレーの半袖ニットに濃いブラウンのズボンを合わせたコーディネートで、手には小さなバッグを持っている様子です。背景には光が差し込む窓があり、全体的に清潔感のある明るい雰囲気が伝わってきます。







村重さんは投稿の最後に「あ！なんでもない日の私服です」と記載し、特別なイベントなどではない普段の装いであることを強調しています。



【担当：芸能情報ステーション】