松屋の牛めしが今だけ100円相当お得に。期間中何度も利用できる「秋のクーポン祭り」開催中。

松屋フーズが展開する松屋では、2025年9月9日から22日まで「秋のクーポン祭り」を全国の松屋店舗で開催しています（一部店舗を除く）。

30円引き+70ポイントもらえる

キャンペーン期間中、松屋人気メニュー「牛めし」を公式アプリで注文すると、注文時に対象商品が30円引きに。さらに、公式アプリで利用できる松屋ポイント70ポイントがもらえて、実質100円相当お得に楽しむことができます。

開催日は、9月22日23時59分まで。

期間中は何度でも利用可能で、こだわりのみそ汁も付いてきます。

対象商品は、牛めし、チーズ牛めし、鬼おろしポン酢牛めし、ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし、マヨキムチ牛めし、ねぎマヨ辣牛めし、キムチ牛めしの7種類。

お持ち帰りでも利用可能ですが、持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

キャンペーン期間中、松屋モバイルオーダー・松弁ネットの「牛めしまとめ買い」およびアプリ限定の「牛めしアラカルト」は、一時休止になります。

「牛めし関連」メニューの新店OPEN記念キャンペーンセール商品、おこさま牛めしわくわくセット、松弁デリバリーの牛めし関連商品は、キャンペーンの対象外です。

松屋ポイントは、商品を受け取ってから3日以内に反映されます。

東京バーゲンマニア編集部