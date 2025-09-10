

ベジファーストの効果は「日本でのみ」検証されているそうです（写真：マハロ／PIXTA）

食事のとき「野菜を先に食べると血糖値が上がりにくい」という健康法を聞いたことがないでしょうか。ご飯やパンより先にサラダなどを食べるようにしている人もいるかもしれません。

ところが、「野菜を先に食べる健康法」は、海外ではあまり話題になっておらず、その効果は日本でのみ検証されているそうです。

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書籍『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、「野菜を先に食べる健康法」の真実を解説してもらいます。

「野菜を先に食べる健康法」とは

ベジファーストは日本国内で爆発的に流行った（流行っている）食事法です。まず野菜を食べその後に炭水化物などを食べることで、食後の血糖値上昇を防ぐ、というのがコンセプトです。





もし食べる順序を変えただけで何か健康効果があるなら、そんなにすごい話はありません。だって世界中の研究者がそもそも「何を食べるべきか」ということを数十年以上かけて研究しているのですから。それが実は「順序の問題にすぎない」ことが示されれば、凄まじい衝撃であるはずです。

私の知る限り、ベジファーストの効果は「日本でのみ」検証されています（※1）（※2）。これらの数篇の論文を読んでみると、食後血糖の上昇を抑える効果は一貫して認められています。ベジファーストを念頭に置いた食事指導により血糖の数値であるHbA1cが1％程度下がったという報告もあります（※3）。

近年複数の論文が出版されてきており、研究者たちのベジファーストの科学的根拠を作る強い意気込みを感じます。これらを少し細かく見てみましょう。

まず食後血糖値が下がるという点については、そのインパクトがどれほどなのかはまだ不明です。悪いことではないでしょう。しかし、例えばそれが糖尿病発症予防や心血管病予防につながるまでの効果なのかは、まだ検証されていません。

「食べる順番」を変えることの効果は要検証

一方で、「食べるもの」を変えることで生活習慣病はかなり予防できることは証明されています。このように考えると、まだ「食べる順番」は「食べるもの」と比較されるような位置には到達していないと言えます。食べる順番を変えることの効果が、食後血糖値だけでなく大きな疾患の予防のレベルにまで及ぶのか、今後の検証が必要です。

また、HbA1cが1％下がったという報告（ランダム化試験）においては、「ベジファーストを主体とした食事指導をする vs. 全く食事指導をしない」の比較です。ベジファーストの効果を検証するなら、「ベジファーストを主体とした食事指導 vs. ベジファーストの部分を抜いた食事指導」の比較が必要なはずですね。

細かい話かと思われるかもしれませんが、そうでもしないと「ベジファーストの効果」は言えません。

実際、食事指導自体は世界的に「（血糖低下を含めた）色んな効果が少しある」ことが一貫して示されています（※4）。HbA1cが1％低下というのははっきりした効果ですが、このうち 「（一般的な食事指導を抜いた）ベジファースト指導のみの効果」はどれほどだったか、わかっていません。

まとめると、極端な結論は出せないことになります。「絶対にベジファーストしなきゃいけない」とか「毎日した方がよい」ということを支持するレベルの根拠はありません。健康に悪いということはないので、その習慣が自分に合うのであれば、やって損はないでしょう。

また、ベジファーストを心がけることが（足りない）野菜の摂取量増加につながるなら、健康に少なからず良い影響はあると思います。

日本ならではのトピック？

ただ、その効果量はそこまで大きくないかもしれないし、個人差も大きいと考えられます。「頑張ってベジファーストをやってみたけど3カ月しか続かなかった」だと、人生というスパンで見た時にはほぼ意味がないです。

「頑張って」できるほど食習慣改善は甘くありません。自分の生活スタイルにマッチする方法、関連する環境の調整を行うのが本質です。

なお、実はアメリカを含む多くの欧米諸国では、普段の食事がほぼ単品料理だったりするので、「何を先に食べるか」なんて考える機会すらあまりないのかもしれません。今後ベジファーストがアメリカの食事ガイドラインで大きく取り上げられる動きは今のところありません。

日本では主食と別に野菜のおかずを食べる習慣があるからこそ、「食べる順序」が1つのトピックになり得るのかもしれません。特に違和感なくベジファーストができている方は、それを変える必要は全くありません。

（濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師）