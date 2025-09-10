アクセルスペースホールディングス<402A.T>が大幅高となっている。同社はきょう、子会社のアクセルスペースが地球観測における国際的な連携を推進する枠組み「地球観測に関する政府間会合（ＧＥＯ：Ｇｒｏｕｐ ｏｎ Ｅａｒｔｈ Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ）」のアソシエイトに、日本の民間企業として初めて認定されたと発表。これが材料視されているようだ。



ＧＥＯは、日本を含む１００カ国以上の政府と、研究機関や民間企業、市民社会などから１５０以上の組織が参加する国際的な枠組み。地球規模の課題解決に向けて、地球観測データや社会経済データ、研究と科学、その他の情報を統合したユーザー主導の「Ｅａｒｔｈ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（地球インテリジェンス）」の開発に取り組んでいる。同社は今回ＧＥＯアソシエイトに認定されたことで、日本でＧＥＯを担当する文部科学省をはじめ各国の政府や参加組織との連携拡大や知見共有、市場ニーズの把握、新規ビジネス開拓の機会を得られるとともに、グループの国際的な信用と知名度が一層高められるとしている。



出所：MINKABU PRESS