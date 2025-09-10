東宝はもみ合い、８月興行成績は過去最高も反応限定的 東宝はもみ合い、８月興行成績は過去最高も反応限定的

東宝<9602.T>はもみ合い。同社は９日の取引終了後、８月単月の興行成績について映画営業部門と映画興行部門の両方で過去最高記録を更新したと発表したが、これを手掛かりとして買い向かう姿勢はみられず、株価の反応は限定的なものとなった。



映画営業部の配給作品における興行成績は前年同月比２．５倍の２７０億５９００万円。これまでの過去最高は２０２５年７月の２２５億１２００万円だった。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」や「名探偵コナン 隻眼の残像」、「国宝」が興行成績を押し上げた。東宝グループ映画興行部門における興行成績は同４８．２％増の１０５億８３００万円となり、これまでの最高記録である１９年８月の１０１億９００万円を上回った。１～８月のグループ累計興行収入は１１２９億円となり、史上最速で１０００億円を突破。年間興行収入としての歴代最高記録を樹立した。



出所：MINKABU PRESS