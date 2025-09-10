タイの人気俳優・マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン（以下、マーチ）が自身のInstagramを更新。Snow Manの向井康二とW主演を務める、ドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』EP9のオフショットを公開した。

【画像】水着姿で筋肉美を披露した向井康二＆マーチ／海を背景に仲良く肩を組む向井康二＆マーチ／タンクトップで筋トレ中？の向井康二

同ドラマは全編タイで撮影された新感覚のボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ。EP9は心が通じ合ったヒル（マーチ）とジュンジ（向井）に“Yuka”をめぐる大事件が降りかかった。

■水着姿で浜辺ではしゃぐ向井康二＆マーチ

マーチは「長い旅をしてきたね EP9を見て、みんなはどんな気持ちになったかな？」というコメントとともに、2枚の写真をアップ。

1枚目は海をバックに浜辺ではしゃぐ水着姿のマーチと向井。サイドにモノグラム柄が入った黒の水着を着たマーチは、向井の肩を組んでガッツポーズ。一方、波のような柄が入った青系の水着を着た向井は、ダイアン・津田篤宏のギャグ「ゴイゴイスー」をしている。

2枚目は砂浜に敷いたマットの上で寛ぐふたりの様子を後ろから撮影したもの。マーチはクッションに肘を置いて横になり、向井はそんなマーチを見つめている。マーチはこの投稿に向井のソロ曲「ファインダー」を設定した。

SNSでは「すごく楽しそう」「選曲が神すぎる」「愛おしいで溢れた」「尊い」「マーチくん筋肉えぐい」「かわいい顔して腹筋バキバキ」「こーじの逆三角形スタイルにきゅんとした」「男らしくてドキドキが止まらない」といった反響が寄せられている。

■海を背景に仲良く肩を組む向井康二＆マーチ

■タンクトップで筋トレ中？の向井康二