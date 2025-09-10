2度見必至！「ヤバい!!遅刻する!!」と慌てた男性がまさかの身のこなし!?しかし「無賃乗車」と怒られたワケは？【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作が誕生した経緯についても話を聞いた。
「ヤバい!!遅刻する!!」と叫びながら、パルクールさながらの身のこなしで駅を目指す男性。軽々と塀を乗り越え、室外機に足を掛けて壁を登り、屋根から屋根へと飛び移る姿は圧巻。そして、改札口を跳び箱のように見事に飛び越えた瞬間、「おい無賃乗車！」と駅員の一喝が飛ぶ。
今作「パルクール」は、作者のぞみわたるさんのユニークな視点の発想から生まれた。「人は誰しも改札を通るときにお金を払いたくないと思うじゃないですか。でも、パルクーラーなら障害物(改札)をそのまま飛び越えたとしてもなんの違和感もないと思うので、駅員さんも無賃乗車に気づかないのでは」と、のぞみさんは話す。この発想には「いやいや、違和感ありますよ(笑)」とツッコミを入れたくなる読者の反応も想像できる。また、今作には「(無賃乗車)および、住居不法侵入！」と読者からのツッコミも寄せられ、さらなる笑いを誘っている。
続く作品「クレーンゲーム」も、予想外の展開で読者を惹きつける。クレーンゲームのクマのぬいぐるみが欲しい女の子が「ねぇパパあれ取って！」とおねだり。理系のパパは、ぬいぐるみの配置やクレーンゲームの仕組みを冷静に分析し、「これだと案外すぐに取れそうだな」と勝算を持った様子。いざクレーンゲームをするのかと思いきや、なんと取り出し口に自ら入り込み、手探りでぬいぐるみを取ろうとする。女の子はそんなパパの大胆な姿に驚愕するのであった。
のぞみわたるさんの作品は、日常に潜む「ありえないけど、ちょっとありそう」な瞬間を切り取り、読者に新鮮な驚きと笑いを届けてくれる。気になる人はぜひチェックしてみて！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。