夏の背中ムレにおさらば！【ドレス】のバックパックエアスルーがAmazonで大好評販売中‼リュックに装着するだけで簡単快適！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
こんな快適ほしかった…！【ドレス】のバックパックエアスルーがAmazonで売り出し中！リュックサックの背中ムレを解消してストレスフリーに！
ドレスから、夏の背中の汗と熱気を解消、通気性抜群のバックパックエアスルーが登場！背中とバックパックの間に空間を作り、通気性を高めることで、まるで背中に風が吹き抜けるような爽快感を実現したアイテムだ。高さ40センチメートル以上の中型〜大型バックパックにちょうどいいサイズである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【ドレス】バックパックエアスルー リュック バッグ 釣り 通勤 通学 スポーツ バイク 自転車 登山 特殊形状 蒸れ防止」は背中に背負ったバックパックの汗による不快感を軽減してくれるアイテムだ。
上部の固定は簡単に着脱できるベルトタイプを採用。市販のあらゆるバックパックに使用できる。下部の固定ベルトはショルダーストラップに面ファスナーで簡単に取り付けられ、ベルトのバタつきも抑えられる。
簡単調整できるベルトタイプのため、市販のあらゆるバックパックに使用できる。サイクリングやツーリングでは走行風を取り込み、背中の熱を逃がしてくれる。旅行やハイキングでは、長時間の移動も快適に。
機能性だけでなく、デザインにもこだわり抜いたアイテム。この圧倒的な暑さの夏、背中のムレによるストレスを解消して快適に過ごそう！
