森保ジャパンは本気でW杯優勝を狙っているのか。スペイン６−０の衝撃が示す“戦略の必要性”【日本代表／コラム】
森保ジャパンは本気でワールドカップ優勝を狙っているのか。
高い志でサッカーと向き合う姿勢は否定する必要はない。真っ向勝負を挑んだメキシコ戦（現地時間９月６日／結果はスコアレスドロー）では手応えを掴んだ選手もいたはずで、数年前よりも日本代表は確かに進化している。かつて本田圭佑が「優勝宣言」をした頃の夢物語とは違い、今や遠藤航や堂安律が「優勝は現実的」と述べてもさほど違和感はない。
だが、続くアメリカ戦（現地時間９月９日）はほぼ何もできずに０−２と完敗。しかも──。
現地時間９月７日、ワールドカップのヨーロッパ予選でスペインがトルコをアウェーで６−０と粉砕した。ヤマルの突破、ククレジャのオーバーラップ、ペドリやメリーノの繊細なパスやシュート、オジャルサバルの冷静な判断力。一つひとつのプレー精度が桁違いで、ゴールまでの道筋を描く力は圧倒的で衝撃的だった。日本代表の成長を認めつつも、彼らと比べたときの差はあまりに大きい。
トルコが惨敗した敗因のひとつは「真っ向勝負を挑んだ」ことだ。親善試合ならまだしも、ワールドカップ予選、しかもEURO2024王者のスペインを相手にそのスタンスで臨むべきだったのか。守りを固めて耐え凌ぐ、そうした選択を持っておく必要はある。つまり、戦い方の柔軟性こそが生き残る鍵なのだ。
では、日本はどうすべきか。例えば守備を重視するなら、ウイングバックは誰にすべきか。ボランチの人選で優先すべきは走力とボール奪取力なのか、それとも配球力なのか。戦い方のオプションを持たなければ、本大会で勝ち上がることは難しいだろう。
真っ向勝負で勝てるほど、ワールドカップは甘くない。本気で世界制覇を目指すなら、森保ジャパンには幅広い戦略の引き出しが不可欠だ。アメリカ戦では４バックもほぼ機能しなかった。突きつけられた現実から目を逸らすべきではない。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
