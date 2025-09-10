°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬À¤³¦32°Ì¤Î¹ë½£Áª¼ê¤Ë¶ìÀï¤â¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡¡ÂçÆ£º»·î¤Ï´Ú¹ñ¥¨ー¥¹¤Ë0－2¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª2025¡×¤Ï9Æü¤ËÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤¬Â·¤¦Âç²ñ¤ÇÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÀª¤Ï3Áª¼ê¤¬½éÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¢£¾¾Åç¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ËÊ³Æ®¤âÇÔÀï
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò8°Ì¤È°ì¤Ä¾å¤²¤Æº£Âç²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¡£Æ±32°Ì¤Î¥ê¥¦¡¦¥ä¥ó¥ºー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤ÏÂè1¥²ー¥à¤ò5－8¤«¤é¤Î6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Âè2¡¢3¥²ー¥à¤È¤â¤Ë¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè2¥²ー¥à¤ò14－12¡¢Âè3¥²ー¥à¤ò12－10¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤êÀÚ¤ê¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Æ±10°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¿½ÍµÉÌ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÆñÅ¨¤Ë¡£½øÈ×¤Î2¥²ー¥à¤ò11－9¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¶Ïº¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè3¥²ー¥àÃæÈ×¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¤È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Âè4¥²ー¥à¤âÃ¥¤¤¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¿½ÍµÉÌ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11－9¤Ç¼è¤êÀÚ¤êµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½éÀïÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
ÃË»Ò¤Ç¤ÏÆ±23°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Æ±2°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¡£Âè1¥²ー¥à¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¾¾Åç¤¬Âè2¥²ー¥à¤ò11－8¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄÏ¤ó¤ÀÂè3¥²ー¥à¤ò¥Ç¥åー¥¹¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè4¥²ー¥à¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê1－3¤ÇÇÔ¤ìÃæ¹ñ·âÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢°ËÆ£¤Ï蒯ÒØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¼ë芊Û§¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¡¢ÂçÆ£¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¿¡¦¥µ¥Þ¥é¡Ê¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¼¡Àï¤òÀï¤¦¡£2²óÀï¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£