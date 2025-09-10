10日11時現在の日経平均株価は前日比143.50円（0.33％）高の4万3602.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は791、値下がりは736、変わらずは88。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を130.67円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が82.39円、コナミＧ <9766>が24.31円、フジクラ <5803>が23.80円、トレンド <4704>が5.17円と続く。



マイナス寄与度は29.98円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が10.97円、デンソー <6902>が8.17円、テルモ <4543>が7.29円、トヨタ <7203>が6.67円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、銀行、情報・通信と続く。値下がり上位には輸送用機器、繊維、鉄鋼が並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

