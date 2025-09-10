◇国際親善試合 日本―米国（2025年9月9日 オハイオ州コロンバス）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。米国遠征は6日のメキシコ戦と合わせて1分け1敗。無得点に終わるなど課題の残る結果となり、森保一監督は「応援してくれた方に申し訳ない」と反省しきりだった。

前半30分、日本の右サイドを突破されてクロスを許すと、中央で待ち構えていたFWゼンデハスに豪快なボレーシュートを叩き込まれた。DF長友がマークについていたものの、先に左足を合わせられた。失点後は米国に押し込まれる展開が長く続いたが、同36分にはMF鈴木のラストパスにMF伊東が反応。滑り込みながら合わせたものの、GKの攻守に阻まれた。

後半はDF長友を下げてDF瀬古を投入し、システムも4―2―3―1に変更。得点を狙ったが、後半19分、日本の左サイドを崩され、2失点目を喫した。

森保監督は「現地や（日本で）朝早くから応援してくれた方に申し訳ない。勝利を見せられなかったこと、得点をお届けできず悔しい限り」と唇をかんだ。

米国戦はメキシコ戦から先発を総入れ替えして臨んだが、攻守に課題が見られた。特に2戦無得点と攻撃の改善は急務。「チャンスは作れていると思うが、世界の戦いの中ではゴール前のクオリティーを上げていかないといけない」とした。

続けて「非常に難しいゲームの中で、なかなか決定的なチャンスを、作りきれず、決めきれず。前半で決めきれなかったというところが反省だと思います」と強調した。