ハマス幹部は殺害免れる

【エルサレム＝船越翔、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍は９日、カタールの首都ドーハで、イスラム主義組織ハマスの幹部殺害を狙った攻撃を行い、ハマスによると関係者５人が死亡した。

カタール内務省は、現場で治安部隊の隊員１人が死亡したと明らかにした。パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉の仲介国カタールはイスラエルを強く非難しており、停戦交渉への影響は避けられない。

ロイター通信によると、ドーハで９日午後、複数の爆発音が確認された。軍はその後、ハマス幹部を対象に「精密攻撃を行った」と発表した。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は９日の声明で、今回の攻撃は前日８日のエルサレム北部でのパレスチナ人による銃乱射事件を受けたものだと説明した。ハマスの軍事部門は９日、銃乱射の犯行声明を出していた。ネタニヤフ氏は「この行動は完全に正当化される」と主張した。

中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、軍の標的は、米国のトランプ政権が示した停戦案をドーハ市内で協議していたハリール・ハヤア交渉団長らハマス幹部だった。

ハマスは９日の声明で、攻撃で死亡したのはハヤア氏の息子ら５人で、ハヤア氏ら幹部は殺害を免れたと明らかにした。その上で、ネタニヤフ氏について「いかなる合意にも達する意思がないことが証明された」と批判した。

カタール外務省の報道官は９日、ＳＮＳへの投稿で「この犯罪的な攻撃は明白な国際法違反であり、カタール国民に対する重大な脅威だ」と指摘した。カタールと同じく停戦交渉の仲介国のエジプトもイスラエルを非難している。

米国のトランプ大統領は９日、ＳＮＳで声明を発表し、「主権国家であり米国の緊密な同盟国であるカタールの国内を一方的に爆撃することは、イスラエルや米国の目標の達成に貢献しない」と懸念を示した。「私は攻撃の場所について非常に残念に思う」とも表明した。攻撃はネタニヤフ氏の決定であり、「私の決定ではない」と強調した。

国連安全保障理事会は９日、今回の攻撃への対応を協議する緊急会合を１０日午後（日本時間１１日未明）に開くと決めた。国連のアントニオ・グテレス事務総長は９日、国連本部で声明を読み上げ、「カタールの主権と領土保全に対する露骨な侵害だ」とイスラエルを非難した。