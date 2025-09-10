ロシアのドローンが上空に侵入したとして、ワルシャワ・ショパン空港が封鎖された/Jaap Arriens/NURPHO/Associated Press/File

（ＣＮＮ）ロシアのドローン（無人機）がポーランド上空に侵入したと伝えられたことを受け、ポーランドのワルシャワ国際空港が封鎖され、ポーランドと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の戦闘機が緊急発進した。

ロシアがウクライナに対する大規模な空爆を開始したことを受け、ポーランド軍の作戦司令部は「地上の防空システムとレーダー偵察システムが最も高い警戒レベルに達した」と発表。「ポーランド領空の安全を守るため、必要とされる全措置を発動した」と述べ、「万全の即応態勢」を強調した。

米連邦航空局（ＦＡＡ）のウェブサイトに掲載された航空情報関連の通知によると、ワルシャワ・ショパン空港は「国家安全保障にかかわる予定外の軍事行動のため」利用できなくなった。

ロイター通信によれば、これに先立ちウクライナ空軍はメッセージングアプリのテレグラムを通じ、複数のドローンが西へ向かって飛行中で、ポーランドのザモシチ市を脅かしていると伝えた。

ポーランドの領空に侵入したドローンの数は現時点で不明。

ウクライナのメディアは、ドローン少なくとも１機がポーランドの都市ジェシュフに向かっていると伝えた。