【ワークマンのリュック】が使い勝手良さそう！「出し入れ楽ちん」「小雨にも対応」

レジャーやスポーツなどを楽しみたい気分が高まる秋。用意しておきたいのは、使い勝手がいい「リュック」。今回は【ワークマン】から、小雨の日にも対応できる撥水加工 & 荷物を出し入れしやすいダブルファスナー仕様のリュックをご紹介。通勤や通学、スポーツシーンなどにも活躍しそうなマザーズリュックや、たたんで薄くできるため旅行や出張にも重宝しそうなリュックなど、お出かけの相棒にしたくなるかも。

使い勝手優秀！ ポケットが充実していて出し入れも楽ちん

【ワークマン】「軽量3レイヤーポケットマザーズリュック」\3,900（税込）

撥水（メッシュ部分以外）で小雨の日も安心。ダブルファスナー仕様で荷物もスムーズに出し入れできるリュック。大容量の保冷・保温ポケットやティッシュ用ポケット、ゴム入りで物が落ちにくいサイドポケット付きと、小物を仕分けして入れられるたくさんのポケットを装備。使いやすさにこだわって作られているため、マザーズバッグとしてだけじゃなく、通勤、通学、スポーツシーンなど、幅広く活躍しそうです。

シート付き！ スマートなデザインで通勤にも使えるマザーズリュック

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズリュック」\3,900（税込）

スマートなデザインとスッキリとした縦型フォルムで、通勤やきれいめコーデにも合わせやすそうなリュック。底面ポケットに取り外し可能なシート付き。おむつ替えシートやベビーカーのレインカバーなどとしても使えるので、子供連れのお出かけにも重宝しそうです。

たたんで薄くできる！ 仕分けして収納できる多機能ポケット付き

【ワークマン】「たためて自立する撥水デイリュック」\3,500（税込）

こちらのリュックは、たたんで薄くできるのが特徴。メッシュポケットやオープンポケット、サイドポケット付き。メイン収納には、クッションポケットも付いているので、ノートパソコンも安心して持ち運べそうです。自立するため、荷物の出し入れもスムーズ。スーツケースにのせて運ぶときに便利なキャリーオンテープ付き。

シーンや服装に合わせて使い分けられる2WAYバッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水トートリュック」\3,500（税込）

こちらも上記で紹介したリュック同様、たたんで薄くできるのが特徴。バックルを外して肩ひもをしまうことができ、トートバッグとして使えるのも嬉しいポイントです。服装やシーンに合わせて使い分けられるバッグは、デイリーコーデにヘビロテできそう。外側と内側に撥水加工が施されているため、天候が不安定な日も安心してお出かけできるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i