¡¡Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡½¡½¡££±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¤Î¤¬ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£²£³¡á£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤À¡££²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¼çÌò¸õÊä¤¬ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢º×Åµ¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ê£Ä£Ì¡ËÂè£±£°Àï¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ç¥®¥¢¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¥Ì¡¦¥Ð¥«¥ê¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÀË¤·¤¯¤â¶¥¤êÉé¤±¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò£¶ÉÃ°Ê¾å¤â¹¹¿·¤¹¤ë£¸Ê¬£³ÉÃ£´£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£²°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÉ½¾´Âæ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»°±º¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤ÎÁª¼ê¤âÃå¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¼ÂÎÏÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¶¯¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÅ¾ÅÝ¤äÀÜ¿¨¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢ÇÈÍð¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¶î¤±°ú¤¤â¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À»°±º¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¶¦Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡»°±º¡¡À¤³¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤ËÍÍø¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÍ½Áª¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¯¤«¤ò¡Ê³¤³°Àª¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç°ì¤Ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÍø¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡££³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤òÂç¤¤¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥àÌÌ¤Ç¤ÏÌ´¤Î£·Ê¬Âæ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°±º¡¡¥á¥À¥ë¤â°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤±¤É¡¢£¸Ê¬¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤â£·Ê¬Âæ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥±¥Ë¥¢¤ä¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ò¸«¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤·¤«¤âÆüËÜ¿Í¤¬º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¼ïÌÜ¤Ç£¸Ê¬¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢£±£³Æü¤ËÍ½Áª¡¢£±£µÆü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°²ó¤Î£²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç£±ÉÃ£·£²ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤éÌó£²Ç¯¡£¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÎÃÏ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿Ëº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Æü¤¬¤¤¤è¤¤¤è¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ù¤ß¤¦¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¸¡¡£²£°£°£²Ç¯£²·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åçº¬¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤ë¡£½çÂç¤Ç¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¡£ÍìÆî¹â¡ÊµþÅÔ¡ËÆþ³Ø¸å¤ËÃå¼ê¤·¤¿£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ï¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç£·°Ì¡£Æ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£¶°Ì¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£¸°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£··î¤Î£Ä£ÌÂè£±£°Àï¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò£¶ÉÃ°Ê¾å¤â¹¹¿·¤¹¤ë£¸Ê¬£³ÉÃ£´£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡£