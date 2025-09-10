国産茶葉×国産じゃがいも！伊藤園と湖池屋がコラボ「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」が発売

湖池屋と伊藤園がコラボレーションし、日本の土壌で育まれた最高クラスの国産じゃがいもを使用したポテトチップスと、貴重な国産茶葉を使用したお茶のセット「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」が発売。

国産じゃがいもにこだわり、ポテトチップスの新たな付加価値を追求し続ける湖池屋と、国産茶葉にこだわり、新たな茶文化の創出に取り組む伊藤園との想いが共鳴し、コラボレーション商品の発売が実現。

今回のコラボのために、単品ではすでに完売した「湖池屋ボンノット ロレーヌの岩塩」が数量限定で復活。そしてセットで販売される「瓶お〜いお茶 ASHIKUBO 375ml」は、“静岡茶発祥の地”と呼ばれる静岡県足久保産の茶葉を瓶にボトリングした特別なお〜いお茶となります。

瓶お〜いお茶 ASHIKUBO 375ml

“静岡茶発祥の地”と呼ばれる静岡県足久保産の茶葉を100％使用。甘い香りと、力強い味わいが特長です。黒を基調とした高級感のあるパッケージデザインで、足久保地域から見える山並みをイメージ。

※足久保茶について

静岡県葵区足久保は、安倍川の支流に位置し、「静岡茶発祥の地」とされています。足久保は左右が山に覆われ、東向きの茶畑は朝陽が当たり、西向きの茶畑は夕陽が当たるようになっています。また、日照時間が短く、朝霞が立ち込め力強い味わいのお茶になるとされています。

湖池屋ボンノット ロレーヌの岩塩

ボンノットとは、フランスで栽培されてきた、じゃがいも界のキャビアとも呼ばれる幻の品種です。過去に1kg約7万円で取引されたことがあるとも言われており、現地では、海に近い土地で海藻を混ぜて育てられており、強い旨味とほんのりとした塩味、木の実のような風味を感じることが特徴とされています。

本商品には、日本の土壌で育てられた、強い旨味とほのかな塩味を感じられるじゃがいも「湖池屋ボンノット」を使用。その味わいをお楽しみいただけるよう、フランス ロレーヌの岩塩を使用して仕上げられています。

「国産茶葉×国産じゃがいも」が織りなす“お茶とポテトチップス”の贅沢なマリアージュをぜひ堪能してみてはいかが？

「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」は、湖池屋オンラインショップにて販売中。1セット／4,980円（税込）です。